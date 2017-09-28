Башкирская делегация примет участие в 45 конгрессе "Апимондия" в Стамбул

"Пусть пчелы будут там, где встречаются континенты" - под таким девизом в Стамбуле пройдет 45-й конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций "Апимондия". В Турецкую республику съезжаются около 5000 участников со всего мира, в том числе и делегация из Башкирии, которая будет представлять Россию.



В рамках конгресса пройдет научная конференция, учебные, культурные мероприятия и многое другое. Запланировано заседание пяти региональных комиссий, представляющих 5 частей света. Наша республика будет представлена отдельной зоной, где будет выставлена местная продукция, а так же информация о регионе, его потенциале и достижениях в области пчеловодства. Представители делегации отмечают, что этот конгресс - не только площадка для обмена опытом. Для республики, решения которые будут приниматься на этой встрече, носят стратегический характер. Уфа претендует на проведение международного конгресса в 2021 году.





«В Стамбуле будет приниматься решение о проведении конгресса "Апимондия" в 2021 году. Уфа борется за право принять выставку наравне с Данией, Сербией и Словенией. Проведение этого форума в России и, в частности, в республике Башкортостан может придать дополнительный импульс развитию потенциала пчеловодства, что особенно важно для нашей пчеловодческой республики.Делегация отправилась в Стамбул в боевом настроении. Мы готовы бороться за победу. У нас достойные, сильные конкуренты, и мы надеемся, что у нас все получится», - говорит пресс-секретарь конгресс-бюро Башкортостана Елена Арямнова.

28 сентября