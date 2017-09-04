Башкирская гимназия № 158 признана лучшей в Уфе

В течение нескольких месяцев на сайте столичного телеканала формировался народный рейтинг школ Уфы.

Проект "Одноклассники" был организован столичным телевидением с управлением образования Уфы. Это уникальный проект. У горожан появилась возможность проголосовать за любимую школу и узнать больше о других общеобразовательных учреждениях.





«Уникальность проекта заключается в том, что любой родитель, который хочет отдать своего ребенка в школу или тот, который уже водит своего ребенка в школу, он может побольше узнать об истории школы. Будет создана интерактивная карта и на интерактивной карте города будут размещены все общеобразовательные учреждения города», - говорит начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова.



Помимо истории общеобразовательных учреждений, в рамках проекта мы рассказывали об известных выпускниках столичных школ. Так, например о своей родной альма-матер рассказал солист группы Калипсо - Алексей Глазырин. Узнав о старте социального проекта "Одноклассники" музыкант решил поддержать школу № 38 в Октябрьском районе столицы своим голосом.



Но тем не менее стать победителем школе № 38 не удалось. Рейтинг учебных заведений формировался из соотношения положительных и отрицательных оценок. Борьба между 127 школами столицы разыгралась нешуточная. Разница между 1 и 2 местом составила тысячные доли процентов. Но все-таки победитель определен им стала башкирская гимназия 158 имени Мустая Карима.





«Педагогический коллектив считает, что эта победа заслуженная. Наши Гимназисты очень любят свою гимназию, родители ценят нас . И педагоги конечно отдают все свое сердце чтобы наша гимназия стала одной из лучших в нашей столице», - комментирует директор МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. Мустая Карима» Гульназ Ахмадеева.



Главная цель - объединить прошлых, настоящих и будущих одноклассников. Проект вызвал эмоциональный отклик у наших телезрителей, доказательство тому более сотни тысяч голосов.



Дамир Вахитов

4 сентября