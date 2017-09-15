Башкирская студентка удостоена стипендии правительства КНР

Студентка БГПУ имени Акмуллы Кристина Ахметшина удостоена стипендии правительства Китайской Народной Республики в местном педуниверситете, где она прошла языковую стажировку.

В свои 24 года Кристина Ахметшина владеет пятью языками: русским, французским, английским, испанским и китайским. За активную и успешную студенческую деятельность уфимке выпал шанс получить правительственную стипендию КНР.



В течение года Кристина жила и работала в Китайской провинции. А по возвращении, на достигнутом решила не останавливаться. Сейчас девушку ждёт поездка в Болгарию, где она продолжит дальнейшее обучение. Подробный репортаж о жизни зарубежной смотрите в вечерних выпусках новостей.

Анастасия Платонова

15 сентября