Башкортостан готовится к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом

Всплеска респираторных заболеваний медики не зафиксировали, но позаботиться о своем здоровье лучше заранее, уточняют специалисты. Повышение заболеваемости гриппом придется на вторую половину сентября и достигнет своего пика зимой, в январе-феврале.

В этом году в республике могут распространиться четыре варианта вируса, среди которых самая сложная форма заболевания - свиной грипп, поэтому вакцинация не будет лишней. Врачи предполагают, что гонконгский грипп, бушевавший в прошлом сезоне, может вернуться в Башкортостан. С 4 сентября текущего года в республике началась вакцинация против гриппа. В регион доставили 175 тысяч доз противовирусного препарата. На данный момент медикаменты распределяются, в первую очередь по детским и медицинским учреждениям. Всего планируется закупить 1 миллион 600 тысяч доз, этого количества должно хватить на 39% населения.







Анастасия Платонова

14 сентября