Башкортостан попал в рейтинг регионов по эффективности реализации программ капитального ремонта

Лучшими также признаны Тульская, Владимирская, Тамбовская области, Татарстан и Карелия. Об этом в Москве сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в ходе совещания.

По словам министра, полностью региональные программы по капитальному ремонту в прошлом году выполнили 44 региона, всего было отремонтировано более 41 тысячи многоквартирных домов. Собираемость взносов за год выросла на 8 целых 5 десятых процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, превысив 85 процентов. Напомним, что в 2016 году в Башкортостане было отремонтировано 1209 многоквартирных дома, условия проживания улучшили более 192 тысяч жителей. Краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы утвержден Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. В соответствии с планом в 2017 году планируется отремонтировать 1064 дома. Средний показатель собираемости взносов на капремонт по республике достигает более 86 процентов.





Светлана Назирова

10 февраля