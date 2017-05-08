Башкортостан внес весомый вклад в победу над фашизмом

Страна потеряла в Великой Отечественной войне 27 миллионов своих граждан. Башкортостан и Уфа в годы Великой Отечественной находились далеко от линии фронта, но жители края внесли огромный вклад в освобождение родины.

Из отправленных на фронт 700 тысяч жителей республики домой не вернулся каждый второй. За беспримерную храбрость и отвагу 278 нашим землякам присвоено звание Героя Советского Союза. Легендарный лётчик-штурмовик Муса Гареев удостоен его дважды. 39 человек стали полными кавалерами ордена солдатской Славы. Более 200 тысяч солдат и офицеров, тружеников тыла награждены орденами и медалями.

Великая Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. В Уфе размещались эвакуированные с запада страны мирные жители, предприятия, научные учреждения, институты, театры. С начала войны в Уфе были открыты госпитали, разместились детские дома и детский санаторий. В городе готовили резервы для армии. При военкоматах обучались автоматчики, минометчики, снайперы, саперы. В ОСОАВИАХИМе готовили телеграфистов, радистов, шоферов, ворошиловских стрелков, санинструкторов. Аэроклуб в Уфе готовил парашютистов, летчиков, моряков, связистов.

9 мая

Вся промышленность Уфы работала на нужды фронта. Хлопчатобумажный комбинат производил ткани для военного обмундирования, которое шилось на местных фабриках; паровозоремонтный завод выпускал боеприпасы. На личные средства уфимцев построены бронепоезда «Уфа», «Александр Невский», «Полководец Суворов» и «Салават Юлаев». На Уфимском моторостроительном заводе изготовляли двигатели для самолетов. Выпуск промышленной продукции в Уфе за годы войны вырос в пять раз. Кроме того, по данным историков, уфимцы собрали почти 3,5 миллиона рублей на военную технику. На эти деньги построены самолеты «Башкирский истребитель», «Нефтяник Башкирии». Танковые колонны «Связист Башкирии», «Пионер Башкирии».