Башкортостан вошел в ТОР-60 рейтинга племенных хозяйств России в сфере пчеловодства

В отраслевом журнале «Вестник агропромышленного комплекса» опубликован рейтинг «Топ-60 племенных хозяйств России в сфере нетрадиционного пчеловодства». Башкирский научный центр пчеловодства стал лауреатом рейтинга и отмечен дипломом почетного участника.



Интересно, что традиционную для российского сельского хозяйства отрасль пчеловодства, как ни странно, наряду с оленеводством, звероводством, кролиководством, разведением коз и верблюдов, относили издавна к «нетрадиционному животноводству». При этом эксперты отмечают, что пчел разводят практически во всех регионах России. В настоящее время в стране свыше 90% пчелиных семей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. Племенным пчеловодством успешно занимаются в Башкортостане и регионах Северного Кавказа. Как отмечают авторы аналитического отчета, лидером в этой сфере является Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии, где разводят башкирских пчел.





25 октября