«БашНИПИнефть» отмечает 70-летие

Более двухсот открытых месторождений "черного золота" в России и сотни проектов за рубежом. Вклад ученых научно-исследовательского проектного института "БашНИПИнефть" в развитие отрасли сложно переоценить. Сегодня предприятие остается надежным партнером компании "Башнефть" во всех ключевых проектах.

«Я попал в такое сложное направление - ремонт скважин. Скважина если не соответствует экологическим требованиям, требованиям разработки, ее эксплуатировать нельзя. Наша задача - привести скважину в нормальное техническое состояние. Вот этим я занимался все 38 лет», - рассказывает ветеран ООО "БашНИПИнефть" Виль Уметбаев.

«Для института «БашНИПИнефть» следующий год станет очередной важной вехой в истории развития: запланирован и реализуется проект создания в Уфе мощнейшего научно-технического и проектного кластера за счет слияния Корпоративных Институтов «БашНИПИ» и «УфаНИПИ», - говорит президент ПАО АНК "Башнефть" Андрей Шишкин.

«Наши сотрудники проходили обучение в различных центрах. Как заслуга, в «БашНИПИ» был открыт институт по повышению надежности эксплуатации трубопроводов. Т.е. мы были признаны в Роснефти ведущими в этом направлении», - комментирует генеральный директор ООО "БшНИПИнефть" Андрей Аржиловский.

22 сентября

История башкирской нефти началась в 1932 году, когда из скважины № 702 около деревни Ишимбаево забил первый фонтан. Символично, что с юбилеем добычи нефти в республике совпала другая значимая дата - 70-летие «БашНИПИнефти». За каждым новым открытым месторождением стоят разработки и исследования ученых института.Отметить круглую дату собрались те, кто стоял у истоков и те, кто сейчас продолжает славные традиции научной школы. На счету ученых "БашНИПИнефти" более 200 открытых месторождений нефти и газа в Башкортостане и Западной Сибири, сотни проектов разработки и обустройства месторождений не только в России, но за рубежом - в Ираке, Йемене, Индии, на Кубе. Новая страница в истории башкирской нефти началась в 2016 году после вхождения "Башнефти" в состав мирового лидера нефтегазовой отрасли - компании "Роснефть".Для сотрудников "БашНИПИнефти" - это, в первую очередь, возможность работы с коллегами из других институтов "Роснефти". На протяжении последнего года идет активный обмен опытом, технологиями, программными продуктами."БашНИПИнефть" сегодня - ведущий отраслевой научно-исследовательский и проектный институт, который готов отвечать вызовам 21 века. Сейчас, когда с каждым годом добывать "черное золото" становится все труднее, его ученые идут в ногу со временем, используя современные цифровые и информационные технологии в поиске и разработке новых месторождений.