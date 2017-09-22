«БашНИПИнефть» отмечает 70-летие

Более двухсот открытых месторождений "черного золота" в России и сотни проектов за рубежом. Вклад ученых научно-исследовательского проектного института "БашНИПИнефть" в развитие отрасли сложно переоценить. Сегодня предприятие остается надежным партнером компании "Башнефть" во всех ключевых проектах.История башкирской нефти началась в 1932 году, когда из скважины № 702 около деревни Ишимбаево забил первый фонтан. Символично, что с юбилеем добычи нефти в республике совпала другая значимая дата - 70-летие «БашНИПИнефти». За каждым новым открытым месторождением стоят разработки и исследования ученых института.
«Я попал в такое сложное направление - ремонт скважин. Скважина если не соответствует экологическим требованиям, требованиям разработки, ее эксплуатировать нельзя. Наша задача - привести скважину в нормальное техническое состояние. Вот этим я занимался все 38 лет», - рассказывает ветеран ООО "БашНИПИнефть" Виль Уметбаев.
«Для института «БашНИПИнефть» следующий год станет очередной важной вехой в истории развития: запланирован и реализуется проект создания в Уфе мощнейшего научно-технического и проектного кластера за счет слияния Корпоративных Институтов «БашНИПИ» и «УфаНИПИ», - говорит президент ПАО АНК "Башнефть" Андрей Шишкин.
«Наши сотрудники проходили обучение в различных центрах. Как заслуга, в «БашНИПИ» был открыт институт по повышению надежности эксплуатации трубопроводов. Т.е. мы были признаны в Роснефти ведущими в этом направлении», - комментирует генеральный директор ООО "БшНИПИнефть" Андрей Аржиловский.