"Бессмертный полк" пойдет дальше

Маршрут патриотической акции будет увеличен по сравнению с прошлым годом. Так, участники начнут движение от улицы 50-летия СССР, а конечной точкой станет Бульвар Славы.

В связи с этим, 9 мая с 10 до 14 часов на этом участке будет перекрыто движение транспорта. Маршруты общественного транспорта на несколько часов будут изменены. В городской администрации просят горожан с понимаем отнестись к временным неудобствам и заранее планировать объездные пути.

В прошлом году участие в шествии приняли около 16 миллионов человек во всех субъектах страны. Между тем, акция "Бессмертный полк" пройдет не только на территории России, но так же и в Норвегии, Болгарии, Конго и других странах мира.

2 мая