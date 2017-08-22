Бездомные получают порцию горячего ужина благодаря благотворительному фонду

Столичный благотворительный фонд создаёт свою историю добрых дел. Волонтёры на добровольной основе выходят на улицы и протягивают руку помощи нуждающимся.

У уфимки Марины Варгановой доброта в крови. Свободное время посвящает благотворительности. Несколько раз в неделю она регулярно приезжает на окраину города, в Инорс, и встаёт за плиту, чтобы приготовить ужин для бездомных и нуждающихся.



Представители благотворительного центра работают в тесноте, но это на качество блюд не влияет.



Вот и сама кухня, арендованная комната в бараке. Оснащена очень скромно. Здесь пару кастрюль, ведер, электрическая плитка. Но тем не менее волонтёры всегда стараются разнообразить меню. Сегодня, например, к ужину – гречка.



Кормят нуждающихся трижды в неделю на протяжении 6 лет. Некоторые бездомные предпочитают не ждать волонтёров на месте раздачи, а приходят сразу к центру, на аромат готовящейся еды. Собираются они здесь не только в надежде получить порцию горячего ужина, но и немного человеческого тепла. Ведь только волонтёры их встречают с улыбкой.



Это Лиана. Её жизнь разделилась на «до» и «после» три года назад, когда, по ее словам, на производстве получила травму и инвалидность. Затем ее бросил муж, а квартиру отобрали так называемые «черные» риелторы, вспоминает девушка. Теперь в свои 28 она вынуждена выживать. Таких историй здесь немало и за плечами у каждого своя трагедия.



Закупка продуктов, готовка и доставка еды на пункт раздачи лежат в основном на плечах трех хрупких девушек - Марины, Виктории и Альфизы.





«Судьба человеческая разная - все люди упали, может даже не по своей воле. В жизни всякое бывает, поэтому я считаю мы должны помогать таким людям. Как бы не получилось - они люди. В них есть Бог. Мы надеемся, что с таким маленьким делом, этот мир станет добрее», - комментирует координатор благотворительной организации Альфиза Нигматьянова.

Волонтеры выполняют тяжелое и большое дело. Они кормят, делятся с бездомными лекарствами и теплой одеждой. Благодаря существованию волонтёрской организации жизнь этих людей наполняется красками. Чаще всего закупается все на собственные деньги. Поэтому создатели благотворительной организации всегда рады любой помощи - как физической, так и материальной.



Анастасия Платонова

22 августа