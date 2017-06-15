Благодарность за помощь в раскрытии преступления

Ее полицейские объявили 13-летнему Денису Кузнецову из Уфы.Письмо в торжественной обстановке вручили сегодня в отделе Полиции №6 столицы.

В Полицейский участок 13-летнего Дениса Кузнецова из Уфы пригласили не за проступок, а за тем, чтобы вручить благодарственное письмо.

Дело в том, что в конце мая семиклассник помог полицейским задержать нарушителя общественного порядка. Школьник снял на свой телефон уличную драку, во время которой мужчина угрожал своему оппоненту ножом. Подросток не растерялся - вызвал полицейских и преследовал подозреваемого до прибытия блюстителей закона.

«Молодой человек Денис запечатлел событие на камеру своего телефона. Впоследствии передал участковому полиции. В результате чего был оперативно задержан данный гражданин, совершивший правонарушение, который впоследствии понес заслуженное наказание», - говорит начальник отдела Полиции №6 управления МВД России Ильгиз Амиров.

Сам Денис себя героем не чувствует. Говорит, что совершил то, что должен был сделать любой ответственный гражданин. Зато мать Дениса, Людмила, привыкшая к подобным поступкам сына, считает его настоящим героем.

«Очень горжусь и само награждение конечно очень приятно, мурашки по коже. Я еще раз убедилась, что да сыну нужно быть военным», - сказала мать Дениса Кузнецова Людмила Кузнецова.

Полицейские высоко оценивают подобные действия сознательных граждан. Но, чтобы следствию помогал 13-летний подросток, говорят, происходит впервые. Поэтому руководители отдела полиции считают, что в будущем Денис сможет плодотворно работать в правоохранительных органах.

«У него все данные есть, тем более что как он уже сказал, занимается спортом. Это очевидно, сознательность у него уже сформирована, физические данные имеются. Я считаю, что это прекрасный кандидат для прохождения службы в органах внутренних дел», - продолжил Ильгиз Амиров.

Сейчас у Дениса Кузнецова школьные каникулы. Все лето он собирается заниматься спортом, чтобы в будущем стать военным.

«Хотел после 9-11 класса в Морское училище. Там учиться сейчас в морское училище или кадетский корпус»,- говорит о планах ученик школы №89 Уфы Денис Кузнецов.

В скором будущем мечта Дениса, возможно, сбудется, и он станет военным. И кто знает, какие героические подвиги он еще совершит, если в юном возрасте подросток с легкостью помогает взрослым в таких серьезных делах, как раскрытие преступления.

15 июня