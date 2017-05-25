Благодаря проекту «Видеопаспорт» 26 детей-сирот из Башкортостана обрели новые семьи

Снято 105 видеопаспортов, 9 историй показали в эфире Первого канала. Отклики на видеосюжеты о сиротах превосходят все ожидания. Для детей, показанных в рубрике в течение некоторого времени находятся родители.

Тоир ждал этого дня несколько лет. Накануне совсем не спал. Волновался, что проспит или не успеет собрать вещи. Считал каждую минуту, то и дело, спрашивая у взрослых, а скоро? Сегодня у Тоира очень важный день. Через несколько минут произойдет то, о чем он мечтал, с тех пор, как его маму лишили родительских прав. Он уезжает из детского дома.

У Андрея и Натальи Смышляевых сегодня тоже очень важный день и они тоже ждали его несколько лет, Андрей, мечтая о сыне, а Наталья просто о большой семье. Год назад они решили отправить письмо аисту и подали заявление в органы опеки.

Так случилось, что аист постучал именно в дверь уфимского детского дома № 9, где и жил Тоир. Аист не ошибся. Сегодня благодаря его стараниям исполнились мечты одной большой теперь уже семьи Смышляевых.

Провожал Тоира весь детский дом.Так в жизни бывает, встречаются совершенно случайные люди, вы не поверите, встречаются и аисты. И от этой встречи счастья становится в несколько раз больше.

Юля пока еще не понимает, почему ее принесли нарядное платье, и куда воспитатели дома ребенка ее собирают как настоящую принцессу.

Хоть и осталась Юля одна, без родителей, есть в этом мире человек, который сегодня пришел за ней. И сегодня он заберет ее с собой.

Это Тоир ее родной старший брат, который сегодня, конечно же не мог, не поделится счастьем со своей маленькой сестренкой Юлей. Андрей и Наташа забирают их вместе. Брат и сестра не виделись несколько лет. Все это время Тоир помнил и знал, что когда когда-нибудь они будут вместе. И это когда – нибудь начинается сегодня.

Сегодня над домом Смышляевых пролетели аисты, забрав с собой тишину и покой, но Андрей и Наталья этого очень хотели.

25 мая