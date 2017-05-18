Благоустройство парка имени Якутова методом народной стройки

Муниципальные власти предложили вернуться к такому подходу, который применялся в советское время. Накануне глава администрации столицы Ирек Ялалов провел здесь выездное совещание.

18 мая

л идею объединить усилия в деле дальнейшего благоустройства и развития территории парка Якутова. Самые затратные мероприятия по реконструкции береговой линии, укладке пешеходных дорожек и другие работы в прошлом году были проведены за счет средств городского бюджета. Очистку озера в кратчайшие сроки провели работники ряда муниципальных предприятий сферы ЖКХ. Предприятия столицы, руководители бизнес-структур, неравнодушные к развитию Уфы, получили приглашение к посильному участию в дальнейшем благоустройстве парка имени Ивана Якутова.Напомним, реконструкция парка имени Ивана Якутова по планам трехлетняя и, как ожидается, работы будут завершены к 2018 году.