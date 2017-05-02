Более 13 тысяч георгиевских ленточек раздадут в этом году жителям и гостям Уфы

Одними из первых символы Великой Победы получили посетители парка культуры и отдыха "Волшебный мир".

3 мая

В рамках акции организаторы задавали вопросы по военной истории. В случае правильного ответа респондентам вручали черно-оранжевые ленты. ОдноврЕменно с этим состоялся праздничный концерт в исполнении лауреатов и дипломантов городского конкурса военно-патриотической песни. Также на интерактивной площадке парка все желающие могли увидеть находки поисковых отрядов и даже научиться разбирать и собирать автомат Калашникова.