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Более 150 сообщений в день поступают на наш мессенджер в WhatsApp

Активные жители Уфы могут присылать информацию о том, что их беспокоит, о событиях, происходящих в городе. Все данные обрабатываются в режиме онлайн нашей редакцией.


Отправлять сообщения на линию WhatsApp службы новостей «Всей Уфы» очень просто. Добавляете номер телефона 89273461111 в список контактов в своём смартфоне и он автоматически появляется дополнительной строкой в приложении. Снимаете видео на телефон и прикрепляете его к отправляемому сообщению. Все. Ваше сообщение появляется в разработке наших координаторов.

С начала открытия линии приема сообщений на WhatsApp - а было это весной - мы получили уже более тысячи сообщений.

Все совершенно разной направленности. Кто-то просто хочет поделиться хорошим настроением, кто-то своим творчеством и переживаниями по поводу погоды.

Но в топе лидеров среди сообщений конечно сигналы о проблемах в жилищно-коммунальной сфере. Все вопросы мы, по понятным причинам, не сможем осветить в эфире, их очень много, поэтому они передаются нами в ответственные инстанции.

Многие вопросы, которые были взяты нами в разработку уже нашли решение, при совместной работе с администрациями тех районов, откуда они поступили. Так, например, проблема с которой столкнулись жители улицы Стерлибашевская.


Вопрос не мог решиться долгое время. Теперь проблема взята на разработку коммунальными службами Демского района. И это не только устранение последствий, а работа непосредственно с источником людских бед.

Линия WhatsApp открыта для связи. Мы ждем ваших сообщений - по любому поводу, делитесь радостными событиями в вашей жизни, рассказывайте о проблемах, решать их будем вместе. Вместе писать картину дня нашего большого и любимого города.



Автор: Наталья Ярина
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