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Более 16 тысяч жителей Башкортостана заболели ОРВИ за последнюю неделю

Более 16 тысяч жителей Башкортостана заболели ОРВИ за последнюю неделю

Но эпидемии нет. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

 

«За прошлую неделю в Башкирии ОРВИ заболели 16 тысяч 300 человек. Случаев гриппа не зарегистрировано. Эпидемиологический порог не превышен. Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан напоминает, что важно не забывать об укреплении иммунитета и вакцинации. Вовремя сделанная прививка поможет организму справиться с наиболее опасными штаммами вируса», - сообщает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова.

 

Напомним, в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. 1 миллион 149 тысяч человек уже вакцинировались. Это 28 процентов от всего населения региона. В том числе за счет федерального бюджета - привились более восьмисот взрослых и около трехсот детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан привиты порядка сорока тысяч человек.




Автор: Эрика Нажимова
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