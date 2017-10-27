Более 16 тысяч жителей Башкортостана заболели ОРВИ за последнюю неделю

Но эпидемии нет. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«За прошлую неделю в Башкирии ОРВИ заболели 16 тысяч 300 человек. Случаев гриппа не зарегистрировано. Эпидемиологический порог не превышен. Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан напоминает, что важно не забывать об укреплении иммунитета и вакцинации. Вовремя сделанная прививка поможет организму справиться с наиболее опасными штаммами вируса», - сообщает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова.

Напомним, в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. 1 миллион 149 тысяч человек уже вакцинировались. Это 28 процентов от всего населения региона. В том числе за счет федерального бюджета - привились более восьмисот взрослых и около трехсот детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан привиты порядка сорока тысяч человек.







27 октября