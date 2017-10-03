Более половины объема работ по ремонту дорог в следующем году будет проводиться в Черниковке

Сегодня на оперативном совещании в муниципалитете глава столичной администрации Ирек Ялалов заявил, что пришло время отдавать долги северной части города.

В 2018 году в Уфе будет отремонтировано 43 участка дорог, половина из них находится в Орджоникидзевском и Калининском районах. Обновят асфальтовое покрытие, разметку, тротуары, установят барьеры и защитные ограждения, а так же светофоры и камеры фото-видеофиксации. Отметим, что и в текущем году 50 процентов всего ремонта дорожного полотна пришлись на Черниковку.





«Мы опережающими темпами будем наверстывать те упущения в благоустройстве северной части города, которые произошли за последние 15 лет. Мы сейчас этим вплотную занимаемся. Действительно, люди дождались в Черниковке нормального качественного благоустройства. Нет нормальных тротуаров. дворов, дороги разбиты . Буквально за последние два сезона мы сделали серьезный скачек вперед. Надеюсь, в течение 10 дней мы завершим главную улицу Черниковки – Первомайскую», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

3 октября