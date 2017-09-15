Более трех тысяч уфимцев подхватили простуду за 7 дней

Две трети из них - дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 20 %.

С января по март 2018 года в Уфе ожидается рост заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями. Таковы прогнозы врачей. На совещании в администрации города представители министерства здравоохранения республики, Управления Роспотребнадзора и других организаций обсудили меры профилактики ОРВИ и гриппа.



По данным медиков, лечебницы Башкортостана обеспечены всем необходимым для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа - масками, шприцами, аппаратами искусственной вентиляции легких, противовирусными препаратами.





«Для приема больных гриппом в период заболеваемости планируется развернуть всего 5 тысяч 90 инфекционных коек. Это 100 % от потребности. В том числе 2 инфекционные больницы, 53 инфекционных отделения в центральных районных больницах и 1368 коек и дополнительный запас в двух стационарах - это 3729 койки в том числе 641 для детей», - говорит главный специалист-эксперт Минздрава РБ Венера Мустафина.



Осиновым и наверное самым эффективным способом на сегодня остается вакционопрофилактика. В этом году до 15 октября против сезонного гриппа планируется привить один миллион 600 тысяч жителей республики совершенно бесплатно. Это 40 % от всего населения Башкортостана. На сегодня в поликлиники региона поступило более семисот тысяч доз вакцин.



Напомним, что в прошлом году вирусными инфекциями переболело около двухсот тысяч человек, 60 тысяч из них - уфимцы. В половине случаев болели дети.





15 сентября