Большая вода пришла в деревню Карпово

В деревне Карпово Калининского района Уфы под потоками талой воды оказались придомовые территории, улицы, скважины и канализационные емкости. Накануне и сегодня талые воды превратились в бурлящий поток, и несколько домов оказались отрезанными от других.



Видео на наш мессенджер Ватсап прислали местные жители. По их словам, вода резко начала подниматься ещё в обед 20 апреля и идет до сих пор. Рядом с домами находится озеро, но оно уже не вмещает в себя поступающую воду и вышло из берегов. Затопленными оказались водяные скважины, канализационные емкости, придомовые территории и дороги. Чтобы выйти из дома, людям приходится передвигаться по немногочисленным островкам суши и настеленным доскам, а вода так же продолжает прибывать.





21 апреля