Большая вода затопила дорогу в деревню Грибовка

Деревня Грибовка в уфимском районе осталась отрезана от мира из-за подъема уровня воды в реке Тауш. Видео опубликовали очевидцы в сообществе БашДТП.



По информации автора видео, вода затопила единственный выезд из населенного пункта. Такая ситуация была ожидаема, повторяется каждой весной, сообщили телеканалу "Вся Уфа" в региональном управлении МЧС. Ситуацию держат под контролем, на месте дежурят спасатели. Люди не останутся без продуктов и воды, выезд из деревни Грибовка не ограничен.

А вот в деревне Карпово Калининского района талые воды пробрались в дома. Напомним, в дневных выпусках мы сообщали о том, что вода резко начала подниматься и подъем воды идет до сих пор. Рядом с домами находится озеро, но оно уже не вмещает в себя поступающую воду и вышло из берегов. Затопленными оказались водяные скважины, канализационные емкости и дороги. А теперь еще и дома.





21 апреля