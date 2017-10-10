Бороться с раком в Башкортостане будет намного проще
В Уфе на территории республиканского онкодиспансера начали строительство нового девятиэтажного корпуса. Уже через 2 года лечебное учреждение сможет принимать до 450 человек ежедневно.
Тысячи кубометров бетона и тонны стальной арматуры. Это основа нового девятиэтажного корпуса республиканского онкодиспансера. Красную ленту здесь перережут через 2 года. Сегодня же стройка началась официально.
Новое здание рассчитано на 250 койко-мест. Глава региона Рустэм Хамитов выразил надежду, что все сроки буду выдержаны.
Действующее здание диспансера построено в 60-е годы прошлого века. Его ждет капитальный ремонт, который начнут сразу после ввода в эксплуатацию нового корпуса.
«Старый палатный корпус он не выдерживает, не отвечает требованиям, не выдерживает критики. Тяжело больные в диспансере, условия для таких людей должны быть соответствующие», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.
«Было принято решение построить поликлинику на 450 посещений в смену. Это позволит обслужить практически всю республику. И 250 коек для хирургических больных. Что позволит нам комфортно по новым нормативам расположить пациентов, которые у нас лечатся. Оборудование нам необходимо для того, чтобы перейти к ранней диагностике и для того, чтобы больше количество людей могло проходить. Поскольку это палаточные корпуса, то здесь не будет сложного оборудования - оно должно быть удобное для пациентов, удобно для врачей», - комментирует главный врач Республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов.
В новое здание диспансера установят современное оборудование, которое, по мнению врачей, позволит тщательнее проводить диагностику и выявлять рак на ранних стадиях. В свою очередь, это может снизить смертность от онкозаболеваний.
По данным регионального Минздрава, на каждые 100 тысяч населения республики приходится 172 онкобольных. За год врачи республиканского онкодиспансера проводят более шести тысяч операций, а лечение проходят порядка 13 тысяч человек. Между тем, уровень смертности от онкологии в регионе значительно ниже, чем в среднем по стране.