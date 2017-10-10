Бороться с раком в Башкортостане будет намного проще

«Старый палатный корпус он не выдерживает, не отвечает требованиям, не выдерживает критики. Тяжело больные в диспансере, условия для таких людей должны быть соответствующие», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.

«Было принято решение построить поликлинику на 450 посещений в смену. Это позволит обслужить практически всю республику. И 250 коек для хирургических больных. Что позволит нам комфортно по новым нормативам расположить пациентов, которые у нас лечатся. Оборудование нам необходимо для того, чтобы перейти к ранней диагностике и для того, чтобы больше количество людей могло проходить. Поскольку это палаточные корпуса, то здесь не будет сложного оборудования - оно должно быть удобное для пациентов, удобно для врачей», - комментирует главный врач Республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов.

10 октября

В Уфе на территории республиканского онкодиспансера начали строительство нового девятиэтажного корпуса. Уже через 2 года лечебное учреждение сможет принимать до 450 человек ежедневно.Тысячи кубометров бетона и тонны стальной арматуры. Это основа нового девятиэтажного корпуса республиканского онкодиспансера. Красную ленту здесь перережут через 2 года. Сегодня же стройка началась официально.Новое здание рассчитано на 250 койко-мест. Глава региона Рустэм Хамитов выразил надежду, что все сроки буду выдержаны.Действующее здание диспансера построено в 60-е годы прошлого века. Его ждет капитальный ремонт, который начнут сразу после ввода в эксплуатацию нового корпуса.В новое здание диспансера установят современное оборудование, которое, по мнению врачей, позволит тщательнее проводить диагностику и выявлять рак на ранних стадиях. В свою очередь, это может снизить смертность от онкозаболеваний.По данным регионального Минздрава, на каждые 100 тысяч населения республики приходится 172 онкобольных. За год врачи республиканского онкодиспансера проводят более шести тысяч операций, а лечение проходят порядка 13 тысяч человек. Между тем, уровень смертности от онкологии в регионе значительно ниже, чем в среднем по стране.