Бульвар Баландина в Инорсе преображается

«Могу успокоить местных жителей. Сквер обязательно будет. Этот проект у нас рассчитан на 2 года. 8-метровая ель у нас появилась, в будущем она станет новогодней елочкой», - рассказывает начальник информационно-аналитического отдела Калининского района Уфы Анна Ефименко.

21 сентября

Вывезли мусор, разровняли площадку, посадили елку и другие деревья. Совсем скоро здесь будет сквер - такой желанный и долгожданный для местных жителей. На ход работ взглянула и наша съемочная группа.Пока, при взгляде на эту площадку даже не верится, что когда-то здесь будет сквер. Но еще летом было и того хуже - несанкционированная парковка, две свалки мусора, рос бурьян. Сейчас площадку очистили и разравнивают.Пока конечно под ногами чернозем и место совсем неприглядное, но осталось подождать совсем чуть-чуть и на Бульваре Баландина появится свой парк, свое место притяжения района Инорс.Местные жители, надо заметить, с большим любопытством и с замиранием в сердце наблюдают за изменениями этого места.Сквер делают на средства инвесторов, основной партнер - завод УМПО. Здесь в будущем будут пешие дорожки, скамейки, елка, которая будет зимой выполнять роль новогодней - кстати, она уже высажена в грунт.А еще здесь будет настоящий самолет и турниковый спортивный комплекс, который возведут по программе местных инициатив.Работы идут полных ходом. Уже в эту субботу в будущем сквере пройдет субботник совместно с ОНФ, во время которого будут посажены молодые деревья. Так что преобразования парковой зоны в центре Инорса можно наблюдать ежедневно и быть уверенным, что скверу быть!