Быть или не быть новой ветке трамвая?

«Раньше в Уфе была единая система трамвайная, она была соединена и в определенный момент она поделилась на южную и северную, вот этот проект, это шаг к тому, чтобы трамвай снова стал единым в городе и это одно из предложений как трамвай соединить», - говорит архитектор МУП «АПБ» Уфы Иван Ладыгин.

«Я думаю, всем известно, что автомобильный транспорт, личный автомобиль занимает до 50 квадратных метров, а человек, который находится в общественном транспорте занимает менее одного квадратного метра. Будущее за общественным транспортом и, в первую очередь, таким как трамвай - это экологичный и недорогой транспорт», - говорит депутат Горсовета Уфы Павел Васильев.

23 августа

Этот вопрос обсудили жители города и представители власти. В Администрации Октябрьского района выслушали все аргументы за и против дополнительных маршрутов электротранспорта.В этот день в Администрации Октябрьского района многолюдно. Сразу 241 местный житель изъявил желание присутствовать на публичных слушаниях. На повестке дня один, но крайне важный вопрос - быть или быть новой линии трамвая. Согласно проекту, маршрут электротранспорта должен пройти от Госцирка по бульвару Саитгалеева до улицы Комсомольской и далее выйти на улицу Российскую до пересечения с улицей Трамвайной.Длина трамвайной линии составит порядка семи километров. Разделят этот путь на 8 остановок. По словам архитектора, сложностей возникнуть не должно. Будут соблюдены все нормативы - обеспечено 20-метровый расстояние между трамвайными линиями и жилыми домами, пути пройдут по одной стороне улицы. Более того, не планируется вырубать ни одного дерева.Как отметили представители управления электротранспорта, после ликвидации трамвайных путей на проспекте Октября, пассажиропоток снизился больше чем на треть. Сейчас этим видом транспорта ежедневно пользуются порядка 100 тысяч уфимцев. Это говорит о том, что дополнительная ветка нужна. Быть ли ей, станет известно через месяц. Но по предварительным подсчетам, большинство присутствующих на общественных слушаниях выступило «за».