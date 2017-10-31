Бывший начальник СИЗО-1 рассказал о тайнах одной из самых старых бастилий Башкортостана

Тайные подземные тоннели, которые ведут в центр Уфы, расстрел особо опасных рецидивистов и изощренные попытки побега из тюрьмы. Бывший начальник первого столичного СИЗО Александр Максимов, который возглавлял изолятор с 1977 по 1983 годы, рассказал о тайнах одной из самых старых бастилий Башкортостана.





«Это очень капитальные здания считались, кирпичные, каменные, в Уфе еще в то время не было каменных зданий, тем более высотных, там двух-трехэтажных, а тюрьму построили», - говорит бывший начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ Александр Максимов.

«Так вот он закурит эту цыганку, огоньком в шляпку гвоздя, все время прижимает и гвоздь нагревается, расширяется он эти гвозди повытягивал, доски использовал как подставку добраться до потолка, этими гвоздями проковырял потолочное перекрытие, на чердак выбрался, одноэтажное здание было и спрыгнул», - рассказывает бывший начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ Александр Максимов.

31 октября

Стены - это все, что осталось в уфимском СИЗО от былых времен. Первые корпуса тюремного замка начали строить еще в 1784 году, но полутораметровая кладка верно служит и по сей день.Сейчас внутри мало что напоминает о тюрьме времен Елизаветы Великой - все камеры отремонтированы по современным стандартам. На входе умная пропускная система. А по периметру сотни видеокамер. Но все же сводчатые потолки застенков еще помнят десятки изощренных попыток побега. Например, одному арестанту удалось сбежать при помощи махорки и газеты.Всего же за все время существования уфимской тюрьмы было совершено сотни попыток побега. Но всех арестантов максимум в течение трех суток возвращали назад.До сих пор ходят легенды о сети подземных тоннелей, которые берут начало в СИЗО и якобы уходят далеко в центр города. Катакомбы такие действительно существуют, но их длина всего 280 метров, поясняет Александр Максимов. Туннель прорыли для передвижения между тюремными корпусами и про "побег из Шоушенка" не могло идти речи.Питание в следственном изоляторе сейчас трехразовое. Всю еду готовят здесь же, в пищеблоке. Только не профессиональные повара, а осужденные, которые здесь же отбывают наказание. Раньше же, вспоминает Александр Максимов, кормили скудно и невкусно.Далеко не секрет, что в уфимском СИЗО, несколько десятилетий назад приводили в исполнение приговор - расстрел. Кстати, Ивана Якутова казнили там же. Что не изменилось за столетия так это сами преступления, за которые попадают сюда. Кражи, грабежи, убийства. При этом категория людей, которая содержалась в СИЗО, по словам Александра Максимова отличалась особой жестокой.Уфимская тюрьма, которая позже стала первым следственным изолятором одна из самых древних и при этом действующих заведений системы исполнения наказаний в России. А потому рассказывать ее историю можно бесконечно, хоть экскурсии води, шутит Александр Максимов. И добавляет, что это единственный повод, по которому стоит туда попасть.