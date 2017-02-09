Чемпионат рабочих специальностей пройдет в Уфе

Уфа во второй раз готовится принять «Ворлдскиллс» и «Юниорскиллс» Раша - это чемпионат рабочих специальностей. Соревнования молодых профессионалов пройдут с 13 по 17 февраля на базе УГНТУ и колледжей республики.

Цель состязания - подготовка профессиональных рабочих кадров. Проявить себя могут не только студенты колледжей и университетов, но и дети от 10 до 17 лет. В переводе с английского «skills», это «навык». По словам специалистов, работодатели во время соревнований присматривают себе будущих работников и, как правило, напрямую приглашают на работу в крупные компании. Поэтому и для участников, и для экспертов это соревнование достаточно значимое.

«Мы конечно же хотим получить эффект в плане того, чтобы популяризовать максимально профессию рабочих кадров и донести не только до студентов профессионального образовательного учреждения и до школьников, что рабочие кадры это престижно, рабочие кадры это круто и если ты станешь профессиональном своей работы, можешь получить достойную оплату труда и соответственно ты будешь востребован в рынке труда в настоящий момент», - рассказал директор регионального координационного центра в республике Башкортостан Ильшат Рахматуллин.

9 февраля