"Дачник" стал жертвой хулиганов

В Уфе вандалы повредили новый арт-объект, установленный в сквере за остановкой имени Города Галле. Скульптура не простояла и неделю.

Скульптура "Дачника" не долго радовала глаз уфимцев. Его повредили вандалы. У дедушки пропала корзина с яблоками, повреждены нос и часть головы. В сквере за остановкой имени Города Галле провели работы по благоустройству: проложили бордюры, оборудовали пешеходные дорожки. А 6 сентября здесь установили новый арт-объект. К сожалению, он в целости и невредимости не простоял даже неделю.





«Да вот буквально несколько дней назад я к подруге приезжала, здесь корзинка стояла рядом с этим дедом. Я сфотографировалась, у меня даже фотография сохранилась на телефоне. Это свинство, наверное, такие вещи делать. Это же все-таки для украшения поставлено. Всем фотографироваться хочется. Ну не знаю, это просто некрасиво. Да и кому нужна эта корзинка? Она и в хозяйства не пригодится. Это просто баловство!», - возмущается жительница Уфы Елена Юшкова.



К сожалению, это далеко не первый подобный случай. По статистике столичной администрации, в городе не осталось ни одного парка и сквера, где бы не поработали вандалы. Только за первое полугодие 2017 года неизвестные испортили городское имущество на сумму более пяти с половиной миллионов рублей.





«Ежегодно жилищные организации Уфы тратят более 1,5 миллионов рублей на восстановление разбитых окон в подъездах многоквартирных домов. Также многотысячный ущерб наносят вандалы цветникам города. Где ежегодно свыше 50-60 тысяч цветов выкапывается вандалами. Одним из свежих примеров является пешеходный мост, который построили возле нового Затонского моста. Там на сегодняшний день не осталось буквально ни одного элемента освещения. Украли все вплоть до болтов, То есть, речь идет не только о фактах вандализма, но и умышленной кражи городского имущества», - сообщает начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического Управления Администрации Уфы Рената Салахова.

11 сентября

Пресекать подобные акты вандализма могут и сами уфимцы. Если вдруг вы стали свидетелем того, что кто-то порти городское имущество, необходимо обратиться в полицию. Что касается «Дачника», уже в ближайшие дни его восстановят и привезут ему новую корзину с урожаем.