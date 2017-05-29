Делегация из Уфы во главе с Иреком Ялаловым с рабочим визитом посетила самый южный город России – Сочи

Напомним , в марте этого года в башкирской столице подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. В рамках договоренностей и состоялся визит Администрации города.

Делегацию из башкирской столицы встречали с южным гостеприимством. Для гостей подготовили не только деловую, но и обширную культурную программу. Если в уфимском этнопарке «Ватан» глава города бывает сравнительно часто, то в его Сочинском аналоге - впервые. Отличительная черта двух центров только в масштабах: у нас он посвящен богатому наследию Башкортостана, а в южной столице знакомишься с культурой всей России.

О том, что загадал Ирек Ялалов, остается только догадываться. Но нам кажется, что желание могло быть только одно: чтобы Уфа и дальше развевалась. Собственно, обмен опытом и стал главной целью поездки. Уфа и Сочи похожи во многом. Например, и башкирская, и южная столица принимали масштабные события. В Уфе проходили саммиты ШОС и БРИКС, а Сочи вписан в историю Олимпийских игр.

В марте этого года между городами было подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве. Оно предусматривает разработку взаимовыгодных проектов, обмен опытом по развитию приоритетных отраслей экономики. Кроме того, среди целей - укрепление и развитие сложившихся контактов и связей в области культуры и в сфере молодежной политики.

«Я хочу сказать, что действительно город Уфа очень красивый город. Богатый город. То, что у нас сегодня с этим городом хорошие отношения, именно из этого города у нас прямой рейс, будут приезжать гости, это огромный успех и для города Сочи. Но в целом у нас есть чему друг у друга поучиться. Те взаимные обмены, посещения различных отраслей будут приводить только к улучшению качества», - говорит глава Администрации города Сочи Анатолий Пахомов.





Ответный визит уфимцев в южную столицу - ещё одна веха развития долгосрочных дружеских отношений. Башкирская столица может перенять у Сочи опыт в ландшафтном дизайне, благоустройстве дорожной инфраструктуры, организации туристического потока и гостиничного дела, подчеркнул Ирек Ялалов.

«Сочи, мы считаем, является лидером РФ в этом направлении. И то, что произошло за последние 5 лет с инфраструктурой города, самим Сочи, с горожанами, это, конечно, заслуживает всяческого уважения и восхищения. Мы гордимся тем, что у нас в России есть такой город Сочи. И я надеюсь, что мы все, уфимцы и жители Башкортостана, заново откроют для себя Сочи»,- сказал глава Администрации Уфы: Ирек Ялалов.

Олимпиада не прошла бесследно. После этого в Сочи потянулось еще больше туристов, а сами жители города проявили активный интерес к спорту, особенно к олимпийским видам. Об этом во время экскурсии в общественно - культурный центр «Галактика» рассказал гостям мэр Сочи Анатолий Пахомов.

А это - ситуационный центр безопасности города Сочи. Аналог единого диспетчерского центра «Службы спасения 112» в Уфе. Сотрудники по камерам наружного видеонаблюдения следят за городским хозяйством - за улицами, парками и пляжами.

Визит башкирской делегации совпал с принятием военной присяги спортивных рот ЦСКА. В Олимпийском парке прошла масштабная торжественная церемония. Первый призыв спортивных рот был организован 19 мая 2013 года. За это время военнослужащие ЦСКА больше 500 раз становились чемпионами и призерами российских и международных соревнований, пятеро из них завоевали медали на Олимпийских играх в Сочи. В этот день в верности Родине поклялись 170 человек, которые представляют 37 видов олимпийского спорта.

Также, в рамках церемонии состоялось вступление 24 школьников в ряды Всероссийского движения Юнармия. И даже на таком празднике нашлось время для деловых переговоров.

Кульминацией визита представителей администрации Уфы стало участие в ежегодном Сочинском карнавале, который открывает летний сезон. Нынешнее событие прошло под девизом – «Твой Карнавал. Твой Восторг. Твой Сочи». И впервые праздник приобрел башкирский колорит.

В планах двух городов и дальше развивать культурный и событийный туризм. Ведь и Уфа, и Сочи - площадки для проведения крупнейших фестивалей, марафонов и концертов. Кроме того, Ирек Ялалов пообещал на личном примере агитировать уфимцев выбирать для отпуска не заграницу, а главный курортный город России.

29 мая