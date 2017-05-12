Демографическая ситуация в Башкортостане близка к критической

Демографическая ситуация в республике — одна из самых худших в стране. Об этом сегодня сообщили в правительстве Башкортостана. Глава региона Рустэм Хамитов обнародовал статистические данные, согласно которым в прошлом году в республике родилось чуть более 55 тысяч детей. По сравнению с 2015 годом это меньше почти на 4 тысячи новорожденных.

Это не просто цифры, отметил Рустэм Хамитов. За ними будущее поколение и будущее Башкортостана. Как ни странно, но отрицательные демографические показатели наблюдаются не в городах, а в сельской местности. В Ермекеевском, Бураевском, Краснокамском, Федоровском районах — самая худшая ситуация. Сохраняется младенческая смертность. На демографии также сказывается миграция. Больше всего уезжают из Салавата, Мелеуза, Сибая, Дюртюлей.

«Причина во многом в недооценке важности проблемы, отсутствии внимания на республикнском и муниципальном уровне, становится всё меньше потенциальных родителей — прежде всего женщин, как по науке говорится, фертильного, или детородного, возраста. Все больше людей откладывают рождение детей на более поздние сроки: средний возраст в республике поднялся с 25 лет до 27. Таким образом, репродуктивный возраст сокращается», — отметил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

В завершении своего выступления Рустэм Хамитов дал поручение сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам демографии. План решения проблемы должен быть представлен главе региона до 1 марта.

10 февраля