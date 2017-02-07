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День 1000 велосипедистов в Уфе в этом году могут провести в новом формате

День 1000 велосипедистов в Уфе в этом году могут провести в новом формате

Организаторы намерены расширить площадки. Для удобства участников предлагается воплотить концепцию "Открытые улицы". В различных вариантах она уже реализуется в крупнейших мегаполисах мира, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Богота, Санкт-Петербург. 

Основная идея - распределить мероприятия в зависимости от темы во времени и пространстве. Центр города сделать полностью вело-пешеходным, на Гостином дворе организовать выставку музея советского быта и ручных изделий, аллея "ArtTerria" может стать культурной площадкой. Центром праздника останется Конгресс-Холл. Здесь пройдут фестиваль еды "Аш маркет", соревнования, площадка проектов "ВелоУфы" и праздничный концерт. Союз велосипедистов республики также работает над созданием отдельного сайта, где полностью изложат концепцию и идею проведения нового "Дня 1000 велосипедистов". Здесь можно будет оставить отзыв, поделиться идеями, пожеланиями или проголосовать за предложенные варианты.




Автор: Светлана Назирова
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