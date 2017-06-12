День Города в парке «Кашкадан» отметили спортивными состязаниями

Это было похоже на мини-олимпиаду, одновременно работали сразу несколько спортивных площадок, на которых соревновались люди с ограниченными возможностями здоровья. Волейбол, шашки, шахматы, рыбная ловля, дартс, бег, поднятие гирь - здесь было на что взглянуть. Одним из победителей стал Динислам Имаев, ему не было равных в беге.



Дождливая погода к спортивным состязаниям особо не располагала - но голодных до побед участников это не останавливало.



А рядом происходило еще одно захватывающее действие - турнир по пляжному волейболу, посвященный кубку города.



Ну и конечно, не забыли спортсмены и тренеры поздравить свой родной город с праздником.





«Хочу пожелать всем хорошей погоды, самое главное, естественно здоровья, потому что это тоже очень важно. И у нас впереди много турниров приходите участвовать», - говорит тренер по пляжному волейболу Алина Багаутдинова.

Несмотря на дождь в парк пришло много любителей здорового образа жизни. Праздник продолжается сегодня на всех площадках Уфы, что подтверждает Уфа действительно - спортивный город.





Иван Уральский

12 июня