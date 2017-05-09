День Победы в Уфе завершился праздничным салютом

Праздничным салютом завершились в Уфе официальные торжества, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он прошел на площади имени Владимира Ленина. Здесь же выступали артисты.



Люди устремились на площадь имени Ленина задолго до начала красочного фейрверк. Несмотря на пасмурную погоду посмотреть салют Победы пришли тысячи гостей и жителей столицы вместе с детьми. В небе друг за другом вспыхивали самые разные виды огней, озаряя всех собравшихся.



Салют Победы всегда начинается с красных шаров. Потому что флаг Победы - красного цвета. Уже потом к ним добавляют желтые, белые и зеленые цвета - для насыщенности. Ведь салют должен быть объемным. Чтобы он выглядел одинаково, независимо от того, откуда люди будут его смотреть.



Салют Победы продолжался 8 минут. Залпы раздавались с небольшими промежутками под исполнение военных песен. Среди них тысячи хризантем, разноцветные пионы и красные кроссеты с белым мерцанием.



День Победы объединил уфимцев и гостей Башкортостана. Завораживающее зрелище и, как многие признались, - со слезами на глазах.

10 мая