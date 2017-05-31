День защиты детей в компании телеканала "Вся Уфа"

Сегодня мы приглашаем маленьких уфимцев и их родителей в парк культуры и отдыха "Дёмский", где состоится семейный праздник. Как всегда, гостей ждут веселые конкурсы, призы и заряд хорошего настроения.

«Ровно в 17:30 мы ждем всех на праздничном концерте, организованном нашими ведущими, будут работать интерактивные площадки, будут проходить съемки, в которых может принять участие каждая семья. Самые яркие видеоприветы попадут в эфир нашего телеканала. Конечно, как всегда, наших гостей ждут призы и подарки. Это билеты на "Колесо обозрения", в контактный зоопарк, вкусные подарки, ну и самое главное - хорошее настроение», - говорит руководитель PR-службы телеканала «Вся Уфа» Елена Макарова.