День знаний в Уфе состоится 1 сентября

Напомню, до этого начало учебного года планировалось на 4 сентября из-за совпадения с праздником Курбан-байрам.

«В городе Уфе для всех школьников пройдут линейки в День знаний, который будет проводиться нами 1 сентября. Это праздник, в первую очередь, для первоклассников, которые в первый раз пойдут в школу. Будет проводиться один урок. Он будет связан с будущим России. Мы будем говорить с детьми о том, какое место они будут занимать в будущем в экономике России, республики, города, что очень важно хорошо учиться, чтобы приобрести хорошую профессию, о перспективах развития России в рамках той стратегии, которая разрабатывается Правительством РФ», - уточняет начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

29 августа

В целях организации единого образовательного пространства на территории всей России, министерство образования республики рекомендовало учебным заведениям провести праздничные мероприятия 1 сентября. Таким образом, школьники из Башкортстана начнут учебный год одновременно с 15 миллионами сверстников по всей стране. В этот день в школах пройдут торжественные линейки и один урок на тему "Россия, устремлённая в будущее".