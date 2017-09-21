Депутаты Госсобрания рассмотрели обсуждаемые законопроекты

Один из самых обсуждаемых проектов депутаты Госсобрания сегодня рассмотрели в первом чтении на первом заседании осенней сессии. Речь идет о законе об именах.



Напомним, инициатива предусматривает запрет на экзотические имена. В новой редакции одного из пунктов в семейном кодексе определён нормативный свод правил - в имени не должны быть указания на ранги, использования титулов, буквенно-цифровых обозначений.



Также, в первом чтении Депутаты Госсобрания приняли закон об обманутых дольщиках. Пострадавших планируют переселять в дома, построенные в рамках масштабных инвестпроектов. Земля под такие дома будет выделяться без торгов, а застройщик-инвестор, в свою очередь, будет отдавать в пользу обманутых дольщиков 10% от общей жилой площади построенного объекта. Подобные законы уже приняты в ряде регионов России.

Анастасия Платонова

21 сентября