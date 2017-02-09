Депутаты Курултая отправились «Шульганташ»

Сегодня депутаты Курултая отправились в экспедицию на снегоходах по национальному заповеднику «Шульганташ».

В составе делегации помимо народных избранников - члены российского географического общества и активисты экологических движений, всего более 20 человек. Сегодня делегация сделает остановку в Мелеузе и примет участие в конференции, посвященной охране природы, а завтра на снегоходах стартует с территории водохранилища «Нугуш» в «Шульган-таш». Экспедиция посвящена году экологии. Кроме того, депутаты хотят обратить внимание общественности к проблеме сохранения бурзянской пчелы. Это особенно актуально в связи с тем, что соответствующий законопроект внесен в Курултай на рассмотрение в первом чтении. В экспедиции будет снят фильм, который расскажет о народном промысле Зауралья.

«Здесь мы наглядно хотим показать, что на самом деле из себя представляют и народный промысел, и сам по себе вот этот бренд наш – бурзянская пчела». Такой развернутый рассказ, не то, что мы видим в экспедициях, вернее не только то, что мы видим. А мы хотим чтобы это увидели все», поделилась впечатлениями депутат Госсобрания - Курултая РБ Руфина Шагапова.

9 февраля