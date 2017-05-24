Они одержали самую большую победу в своей жизни, а теперь готовятся покорить спортивный олимп. Дети, излечившиеся от рака, готовятся к международным играм Победителей. Соревнования пройдут в Москве на следующей неделе.

Азалия Шакирова усердно выполняет все задания тренера. Девочка непонаслышке знает, что в жизни, как и в спорте, главное - не сдаваться. Пять лет назад у нее обнаружили рак, но она оказалось сильнее болезни.

«В 2011 году у нас обнаружили злокачественную опухоль. В этом году мы перешагнули 5 -летний барьер нашей победы. Являемся победителями. Очень рады, что попали на игры победителей, которые состоятся в Москве. Заявлены в двух видах спорта - по плаванию и в легкой атлетике», - говорит Ирина Шакирова.

Международные игры победителей - это соревнования для детей, излечившихся от рака. Но в этих состязаниях совсем не важно, кому достанутся медали и кубки. Ведь главную награду - право на жизнь - они уже отвоевали. Для юных спортсменов поездка - большой праздник и повод найти новых друзей.

«Игры победителей - это радость, это веселье, это дружба. Ну и детски получают большой опыт. Они участвуют в мастер - классах, участвуют в шести видах спорта. Они играют, они общаются», - сказала координатор БФ «Наши дети» Илона Раздумина.

В этом году честь республики представят команда ребят от 7 до 9 лет. Это подопечные благотворительных фондов «Потерь нет» и «Наши дети». Ребята покажут свою силу в шести видах спорта: футбол, легкая атлетика, плавание, стрельба, шахматы и настольный теннис. Перед соревнованиями - упорные тренировки. Сегодня была завершающая.

Восьмые игры победителей пройдут в Москве с 1 по 5 июня. Теперь очередь земляков «поболеть» за них.

24 мая