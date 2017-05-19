Детские игрушки дополнительно проверят

Детские игрушки, которые будут провоцировать несовершеннолетних на агрессию или вызывать интерес к интиму, в России могут запретить. Минпромторг опубликовал проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" для общественного обсуждения. На его основании будет сформирована позиция нашей страны.



Ограничения могут поддержать страны Евразийского экономического союза, в который входят Казахстан, Белоруссия, Россия, Армения и Киргизия. В частности, в технический регламент для стран ЕАЭС может быть включена норма о психолого-педагогической экспертизе, которая оценит влияние игрушек на детей. Окончательное решение будет, как предполагается, принято на этой неделе. Так, к примеру, ряд экспертов знаменитую куклу Барби считают источником женских проблем - тяге к неестественной худобе и пластическим операциям. Кроме того, эта длинноногая красотка прививает девочкам любовь к одежде и косметике. Уфимские психологи прокомментировали идею нашей телекомпании.





«Вот эти игрушки - монстры, ужастики, вызывают у детей негативные эмоции, формируют не совсем адекватное восприятие мира. Раньше были совсем другие мягкие игрушки, Чебурашки, например, но поскольку нет новой версии Чебурашки, возникают такие вот альтернативы», - говорит психолог центра «Индиго» Екатерина Кудрявцева.

Айгуль Ташбулатова

15 февраля