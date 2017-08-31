Детские качели - объект опасности или единственная забава для ребятишек?

Жители дома № 19 по улице Комсомольской жалуются, что в их дворе не было ремонта на протяжении нескольких десятков лет.

На семь домов - это единственные качели. Да и те советского образца и не соответствуют современным стандартам. На днях сотрудники ЖЭУ пытались демонтировать устаревшую конструкцию, но местные жители буквально отвоевали их.



Еще несколько лет назад люди обращались в ЖЭУ №55 с просьбами навести порядок в их дворе и отремонтировать асфальтовое покрытие на проезжей части. В этом году на очередную жалобу сотрудники управляющей компании все-таки отреагировали и начали с качелей.



Между тем, для того, чтобы починить качели представители ЖЭУ предварительно распилили конструкцию на мелкие части. Этот момент возмутившиеся жители сняли на видео.





И только после того, как жители начали возмущаться, они установили конструкцию на прежнее место.



Но люди считают, что качели хоть и старые, были в исправном состоянии. Вместе со взрослыми таким самоуправством возмущены и дети.



Местные жители считают, что качели могли помешать строительству нового проезда, который ведет к офису одной из организаций. Проезжую часть начали строить в июне.





«Вот он проезд с прекрасным асфальтом. Вот стоящие машины. И я подозреваю, что дело в том, что можно его продлить дальше. Если бы мы не хватились про эти качели, сегодня бы здесь ничего не стояло», - уверена жительница дома №17 по улице Коммунистической Надежда Кичаева.



Сейчас люди боятся, что качели могут быть опасными для здоровья и жизни ребят, поскольку теперь они собраны из множества мелких частей.



Между тем, новую площадку сотрудники ЖЭУ устанавливать не собираются, но выполнить текущий ремонт во дворе пообещали.



Вот и остались люди, как в сказке известного поэта, у разбитого корыта: со старыми качелями и с ямами на проезжей части. Местных жителей такая ситуация вряд ли устроит.

31 августа