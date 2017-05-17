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Дикая природа глазами главного Госавтоинспектора

Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов в своем инстаграме выложил необычное видео. Во время ночной поездки в Гафурийском районе дорогу его автомобилю перегородило семейство диких кабанов.

                   

По словам главы ГИБДД, передвигаясь на автомобиле по дороге, он встретил семейство диких свиней, дружно переходивших проезжую часть. Рассказав о такой неожиданной встрече, Динар Гильмутдинов не упустил случая сообщить и о своих познаниях в зоологии, а именно о некоторых особенностях кабанов. В итоге получилось вполне информативное и поучительное послание.


 



Автор: Тимур Давлетов
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