Дикая природа глазами главного Госавтоинспектора

Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов в своем инстаграме выложил необычное видео. Во время ночной поездки в Гафурийском районе дорогу его автомобилю перегородило семейство диких кабанов.

По словам главы ГИБДД, передвигаясь на автомобиле по дороге, он встретил семейство диких свиней, дружно переходивших проезжую часть. Рассказав о такой неожиданной встрече, Динар Гильмутдинов не упустил случая сообщить и о своих познаниях в зоологии, а именно о некоторых особенностях кабанов. В итоге получилось вполне информативное и поучительное послание.







13 февраля