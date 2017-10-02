Дистанционная форма обучения эффективна и востребована

В преддверии Дня Учителя мы решили рассказать о педагогах городского центра дистанционного обучения, которые день за днем садятся за компьютеры, чтобы провести уроки для особенных детей.

Урок алгебры. Преподаватель по ту сторону экрана объясняет новую тему. И хотя Алексею Уфаркину больше по душе занятия по литературе и русскому языку, учителя слушает внимательно. Девятиклассник хорошист. И не намерен сдавать позиции.





«Геометрия, алгебра, химия тяжело даются, непросто. А так все хорошо. Бывают, конечно, трудности. Но я стараюсь с ними справляться», - говорит ученик девятого класса городского центра дистанционного обучения детей с ОВЗ Алексей Уфаркин.



У Алексея ДЦП. И дистанционное образование для их семьи - самое лучшее решение. Для подростка шанс не отставать от той программы, которую изучают его сверстники в школе, а для мамы Елены возможность работать, не выходя из дома, она так же педагог образовательного центра, и следить за успехами сына. Ведь у них далеко идущие планы.





«Закончить девятый класс успешно, и поступить учиться дальше в колледж. Профессию пока думаем. По способностям думаем может что-то связанное с лесным хозяйством, что-то с природой связанное», - рассказывает мама Алексея Уфаркина Елена Денисова.



А это аудитория, в которой непрерывно ведутся переговоры. Так, по скайпу, педагоги связываются со своими учениками. Мунира Сахапова учитель с 30-летним стажем. Последние 4 года работает с особенными ребятами. Выбор проводить урок онлайн, а не стоя у доски сделала сердцем, признается Мунира Мунировна.





«Я решила, что это мой долг перейти сюда и заниматься с особенными детьми. Даже если я не могу материально помочь, ну хотя бы вот таким образом помочь этим детям состояться в этой жизни. Научить их. Поэтому и перешла», - комментирует учитель истории и обществознания Центра дистанционного обучения детей в ОВЗ Мунира Сахапова.



Главное отличие онлайн-уроков - в индивидуальных занятиях и особом подходе. График подстраивают под каждого ребенка, с учетом состояния здоровья. А сама программа центра дистанционного обучения та же, что и в обычной школе. У ребят есть право сдавать выпускные экзамены, на выбор - либо ЕГЭ и ГИА, либо в традиционной форме по двум обязательным предметам.





«Наши обучающиеся должны в обязательном порядке сдать два экзамена, это русский и математика. Те дети, кто сдает ЕГЭ, они так же сдают русский и математику. И выбирают предметы, которые им нужны для поступления в вузы», - сообщает методист городского центра дистанционного обучения детей с ОВЗ Татьяна Шаймарданова.



Директор центра Назира Марванова за успехи учеников радуется как за свои. Один из выпускников этого года сел за студенческую скамью престижного столичного Вуза. Впрочем, тут история каждого - история победы, над собой, болезнью и обстоятельствами.





«Я горжусь каждым своим учеником, каждый из учеников мне дорог. На сегодняшний день нет ни одного ученика, который бы нас подвел, подвел своих преподавателей в центре», - заявила директор городского Центра дистанционного обучения детей с ОВЗ Назира Марванова.



Ежегодно 5-6 выпускников образовательного центра становятся студентами колледжей и высших учебных заведений. Тем, кто по состоянию здоровья не могут продолжить обучение, помогают найти работу. Эти результаты говорят о том, что дистанционная форма обучения эффективна, а главное востребована.

2 октября