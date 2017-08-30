Для 42 тысяч жителей Орджоникидзевского района врачебная помощь стала доступнее

В поликлинике №32 заработала "Открытая регистратура". Это когда между пациентом и регистратором нет стекол и окон. Внедрение новых технологий стало возможным после реконструкции лечебного учреждения.

После ремонта поликлиника заметно преобразилась. Светлые помещения, новая мебель, а главное - перепланировка, которая позволила создать дополнительное пространство для открытой регистратуры. Теперь нет привычных узких окошек и стеклянных перегородок, пациент общается с регистратором напрямую и имеет больше возможностей для выбора записи.





«Своими решениями именно административными мы постарались разгрузить холл поликлиники, разгрузить работу регистратуры, сделать и распределить соответствующие потоки для того, чтобы люди при входе в поликлинику не устремлялись к одному окошку, либо к двум, либо к четырем как это у нас раньше было, а люди распределялись равномерно по тематическим направлениям работы лечебного учреждения», - говорит главный врач поликлиники №32 Уфы Науфаль Кудашев.



В числе нововведений есть и зона самодиагностики артериального давления. С помощью специального аппарата пациенты могут узнать частоту и силу своего пульса. Кроме того для увеличения скорости приёма больных в поликлинике установили и сквозную связь между врачами посредством мессенджера. Очное ожидание приёма доктора снизилось в разы, отмечают специалисты.





«На сегодняшний день у нас отдельное картохранилище с распределением амбулаторных карт по участкам и создан внутренний контакт-центр, внутренний колл-центр и колл-центр Минздрава, то есть отдельные люди регистраторы и фельдшер принимают вызовы и регистрируют их и отдельные регистраторы, которые занимаются именно подбором амбулаторных карт и контактом с пациентами при первично обращении или повторном», - комментирует зам. главного врача по медицинской части поликлиники №32 Марина Горшкова.

31 августа