Для пациентов детской республиканской больницы устроили праздник

Лето всегда яркое воспоминание для детей. Но у пациентов республиканской детской клинической больницы все иначе. Вместо веселых игр у них процедуры. Чтобы лечение было в радость, в гости к детям приходят аниматоры и клоуны.



РДКБ - главная детская больница Башкортостана. Ежегодно стационарное лечение здесь проходят около 20 тысяч детей. Летом больница практически всегда заполнена полностью. По словам руководства, культурно-развлекательные мероприятия здесь не редкость.





«Практически каждую неделю, одно-два мероприятия такие для детей. Сейчас, вот уже сессии идут в учебных заведениях. Во время учебного года, вне сессии у нас приходят студенты волонтеры. Они приходят непосредственно в отделения, чтобы почитать сказки провести какие-то игры, праздники. Есть благотворительные фонды которые опекают какие-то конкретные отделения. В настоящее время в больнице находится 848 пациентов. Самого различного возраста. Начиная с периода новорожденности и практически до 18 лет», - говорит заместитель главного врача ГБУЗ РДКБ по медицинской части Гузель Галиева.

В этот день ребят веселила персонаж знаменитого мультфильма - Маша, но вместо медведя с ней пришел задорный клоун Компотик. Поначалу дети немного стеснялись необычных гостей. Но веселый дуэт смог зарядить энергией каждого.





Организовал праздник для детей благотворительный фонд "По зову сердца". Провести мероприятие такого формата не просто, признается руководитель фонда.



Концерт проходил между лечебными процедурами и врачи надеются, что хорошее настроение повлияет на скорейшее выздоровление маленьких пациентов. Дети получили кучу эмоций.



Помимо импровизированного праздника не обошлось без подарков и для самой больницы. Благотворительный фонд совместно с одним из нефтяных предприятий приобрели для РДКБ инвалидные кресла, подарили канцтовары для игровых комнат. А это значит, дети смогут запечатлеть полученные эмоции на бумаге.







Дамир Вахитов



21 июня