Для пенсионеров музей откроет двери бесплатно

Чем готовы порадовать пожилых уфимцев различные учреждения столицы 1 октября? В воскресенье, 1 октября в Международный день пожилых людей, горожан пенсионного возраста ждут в уфимском мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история». Придти и познакомиться с экспозицией пожилые люди могут абсолютно бесплатно.



Воспользоваться предложением можно при наличии пенсионного удостоверения. На «ВДНХ-Экспо» с 12 дня до 18 часов вечера, ждут желающих лучше узнать историю своего Отечества. Парк «Россия — Моя история» — это уникальный мультимедийный комплекс, в котором представлена вся история России с древнейших времен. Более чем 1000-летний период страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий. Оттого людям старшего поколения будет очень приятно окунуться в историю, освежить, как говориться, память. Ведь, по сути, они заглянут в настоящий «живой» учебник истории России. В Уфе парк представлен четырьмя экспозициями: «Рюриковичи», «Романовы», годы войны, а также современная история России.





«1 октября исторический парк организует бесплатное посещение для пенсионеров. Для нас это не первый проект. 1 сентября мы также приглашали школьников и студентов. А 1 октября мы будем рады, если к нам придут пенсионеры», - говорит сотрудник PR-службы мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» Андрей Лукъянцев.

28 сентября