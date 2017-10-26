Для уфимских школьников был проведен нестандартный урок физкультуры

Первоклассники школы № 109 сегодня посетили нестандартный урок физкультуры. В рамках профилактической операции «Внимание - дети» сотрудники ГИБДД устроили для ребят настоящий праздник.



Конкурсы, эстафеты, загадки и призы: так для учеников одной из столичных школ сегодня прошёл необычный урок физкультуры.



На 45 минут новоиспечённые первоклассники отправились в увлекательное путешествие - мир правил дорожного движения, где стали главными героями - водителями и пешеходами.



В игровой форме ребята получали знания о правилах безопасности на дорогах и тут же применяли их на практике. Сотрудники Госавтоинспекции в тандеме с преподавателями постарались наглядно рассказать о том, как важно быть внимательным и острожным на проезжей части.



В завершение "путешествия" ребят ждали подарки. Сотрудники ГИБДД вручили первоклассникам светоотражающие значки. Ведь с приходом осени теперь темнеет раньше и такой атрибут обезопасит передвижение школьников.



Анастасия Платонова







26 октября