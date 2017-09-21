Для жительницы одного из домов Уфы выход из дома – большая проблема

Женщина-колясочница не может выйти из квартиры из-за отсутствия в подъезде пандуса. Ее супруг уже четвертый месяц пытается добиться установки конструкции, но все тщетно. Съемочная группа "Всей Уфы" попыталась помочь решить проблему.



С тех пор, как жена Артура Ишмуратова оказалась в инвалидном кресле, любой выход из дома для них - большая проблема. Трудности начинаются у лифта. Кабина уже, чем коляска. Но с этим семейная пара научилась справляться.



Самый сложный и практически непреодолимый барьер для Ишмуратовых - путь от лифта до выхода из подъезда.



Особенность этого дома в том, что лифт едет только до второго этажа. А дальше два лестничных пролета необходимо преодолеть пешком. Понятно, что с любой коляской - и инвалидной, и детской - это превращается в полосу препятствий.



Спуститься вниз, когда супруга в кресле, невозможно, утверждает Артур Ишмуратов. Поэтому выход из дома свели к минимуму. Только по самой острой необходимости.





«Я ее на руки поднимаю и на руках выношу. Спускаю ее вниз и коляску, движение у меня идет вот такое. Пока супруги нет дома, она сейчас на реабилитации, Артур продолжает добиваться установки пандуса. В УЖХ Советского района нам пояснили, что из-за особенности дома, обычный пандус не подойдет, нужен телескопический. Он стоит немалых денег и будет приобретаться за счет средств жителей многоэтажки», - рассказывает Артур Ишмуратов.





«Сейчас данной проблемой мы занимаемся. Оформляем протокол общего собрания жителей и за счет статьи содержания этот пандус будем устанавливать. До конца месяца установим. Тут дело в том, что его надо приобрести. Если заказывать, это долго будет. Если в наличии будет, мы его купим и сразу же вручим», - комментирует директор УЖХ Октябрьского района Уфы Раиль Абдрахманов.



Болезнь супруги Артура Ишмуратова прогрессирует. Ее дни сочтены. И мужчина хочет скрасить оставшееся время прогулками по осеннему городу.





21 сентября