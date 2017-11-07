До конца 2017 года Башкирия обеспечит жильем детей-сирот в полном объеме

Об этом сообщил заместитель председателя Госстроя Башкирии Егор Родин.

8 ноября

Как отметили в Госкомитете по строительству и архитектуре во время видеоконференции, по состоянию на 30 октября в бюджеты муниципальных районов и городских округов Башкирии перечислены 502 миллиона рублей, из них республиканский бюджет выделил 393 миллиона, федеральный 108 миллионов. На сегодняшний день жилыми помещениями обеспечены 419 детей-сирот, из них по договорам найма специализированных жилых помещений - 375 ребенка-сироты, по договорам социального найма - 44 ребенка-сироты.