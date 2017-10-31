До наступления зимы все раскопки в городе должны быть завершены

В муниципалитете потребовали благоустроить все участки дорог, на которых проводились ремонтные работы.





В Уфе насчитывается более четырехсот участков, на которых ведется реконструкция инженерных сетей. Конечно, жителям это причиняет определенные неудобства, особенно, когда ремонт начинает затягиваться. На оперативном совещании заместитель Главы столичной администрации Салават Хусаинов поручил к зиме привести места "раскопок" в порядок. За несоблюдение сроков отвечают ресурсоснабжающие организации, ведущие работы.





«Если вы не успеваете в определенные сроки завершить все этити работы, раскопки берете на содержание сами на зимний период. Если мы обеспечиваем надежность теплоснабжения и любых других ресурсов, это же не говорит о том, что жители у нас должны перепрыгивать через бордюры или ваши раскопки, преодолевая все эти препятствия. Если правила организации рабочего места, в т.ч. при проведении ремонтных работ, есть сроки завершения работ», - отметил первый заместитель Главы администрации Уфы Салават Хусаинов.



Итоги программы благоустройства, основанной на местных инициативах, в Ленинском районе подвел Глава районной администрации Дмитрий Масютин. Отремонтировано 12 дворов. Стоимость работ составила более 32 миллионов рублей. Были расширены дороги, созданы парковочные места, установлено освещение, современные игровые комплексы.





«Установлено 24 опоры освещения, 11 детских площадок и 1 спортивная, обустроено 396 парковочных мест, снесено 12 перестойных аварийных деревьев и 23 кронировано, высажено более 30 деревьев хвойных пород, произведен снос 9 гаражей», - сообщил глава Администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин.

В завершение доклада Салават Хусаинов поручил главам районных администраций заранее начинать обсуждение проектов ремонта дворов с жителями, которые планируют участие в программе на следующий год.





«Сроки обсуждения надо сокращать. У нас благоустроительный сезон 3-3,5 месяца продолжается. А мы здесь 2,5 месяца на обсуждение тратим. Нам остается практически месяц на выполнение работ», - заявил первый заместитель Главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

31 октября

Также вице-мэр еще раз сакцентировал внимание на том, что по всем адресам, где проводилась реконструкция, будет выезжать дорожная лаборатория. Некачественно выполненная работа приниматься не будет.