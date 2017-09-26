Доставка питания едва не погубила здоровье уфимки

Заказать еду на дом - казалось бы вкусно, быстро и удобно. Но не всегда всё так просто.

Тихий уютный вечер омрачился неприятной находкой. Алиса Курамшина воспользовалась услугами одной из столичных служб доставки питания. Для неё это редкость, потому как ресторанам предпочитает домашнюю пищу. Но получилось, как говорят в народе - редко, но метко.



Ролл оказался не только с курицей, но и с сюрпризом - утверждает уфимка. Внутри она обнаружила опасный пластмассовый предмет.



К счастью, трагедии удалось избежать. Женщина сразу же позвонила на горячую линию компании с претензией, на что в ответ получила предложение - воспользоваться 20 % скидкой на следующий заказ. Кроме того, федеральная сеть доставки питания «2 берега» пообещала провести проверку.





«Проверка проводится нашими сан. врачами и после этого, в цеху будет проведен должностной инструктаж по поводу сохранения формы наших поваров, в соблюдении всех технологических карт приготовления будут ужесточены те регламенты, которые у нас есть на данный момент», - комментирует представитель компании "2 БЕРЕГА" город Санкт-Петербург.



По словам представителей сети, результаты проверки будут готовы в ближайшее время. Однако повторный комментарий получить пока так и не удалось. Представители компании пообещали лишь перезвонить, чего не последовало. Неразговорчивыми оказались и сотрудники местной торговой точки.



На месте нам оказались не рады. Вместо объяснений - закрытая дверь. К тому же, как показал мониторинг отзывов, Алиса - не единственный недовольный клиент - обладатель пострадавшего желудка.



Анастасия Платонова

26 сентября