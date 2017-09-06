Доступная среда для людей с ограниченными возможностями на деле оказывается не такой доступной

Сегодня в этом убедился Ирек Зарипов депутат Госсобрания–Курултая Башкортостана. С Общероссийским народным фронтом на своей коляске чемпион зимних параолимпийских игр проехал по местам общественного пользования. Увиденное порадовало его не везде.

«Мы сейчас от чего уходим, что инвалид должен приехать и уехать, уже уходят те понятия, у нас должны быть равные права, со всеми гражданами российской федерации», - говорит чемпион параолимпийских игр, депутат Госсобрания – Курултая РБ Ирек Зарипов.

6 сентября

К уфимскому отделу полиции №9, что по улице Аксакова подъехать и припарковаться на автомобиле для человека с ограниченными возможностями достаточно сложно. Препятствием для колясочника станут высокие бордюры. А если у человека проблемы со зрением, то шансы попасть под колеса автомобиля увеличиваются в разы.Идем дальше и наконец обнаруживаем парковку для людей с ограниченными возможностями. Но и здесь с первого взгляда Ирек Зарипов отмечает нарушения.Программа "Доступная среда" работает с 2011 года, за прошедшие шесть лет сделано немало для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями. Пандусы, широкие двери, специализированные туалеты, кнопки вызова персонала, лифты. Владимир Локтионов, активист ОНФ и директор Экспертного центра "Доступная среда" досконально знает все нормативы, вплоть до миллиметра. К сожалению, на деле везде есть нарушения. Вот, к примеру, как преодолеть многометровый пандус, чтобы попасть в налоговую инспекцию возле Красинского рынка?Ирек Зарипов не унывает, он верит, что общими усилиями все же получится добиться равных условий для всех людей, независимо от состояния их здоровья.Эксперт ОНФ Владимир Локтионов подтверждает, если раньше на местах особой инициативы руководство не проявляло к этой проблеме, то теперь все иначе.Как показала сегодняшняя прогулка по городу с параолимпийским чемпионом Иреком Зариповым даже ему, мужчине, спортсмену с хорошей физической подготовкой, непросто передвигаться по нашему городу.