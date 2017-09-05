Дожди затапливают один из домов Уфы на протяжении двух лет

Если в 4 районах Уфы вчерашний ливень подтопил улицы и здания на полтора часа, то дом № 45 по улице 50-летия СССР дожди затапливают на протяжении двух лет. При этом, стихия атакует не через прохудившуюся крышу. Вода хлещет прямо из стен.

«Вся эта вода должна уходить в канализацию , а она уходит в подвал. Из-за этого у нас зимой такая сырость, потому что за осень и весну эта вода постоянно все размачивает фундамент, размачивает дом дает трещины», - говорит председатель совета дома № 45 по улице 50 лет СССР Людмила Алимбекова.

«Сам кирпич разрушается, соответственно стена может разрушаться. Куда вода уходит и фундамент разрушается мы не видим, не знаем. Боимся, чтобы дом не присел, не упал, не сложился как карточный домик и все», - рассказывает житель дома № 45 по улице 50 лет СССР Анас Габидуллин.

«Это мы все запротоколировали. Протокол собрания был представлен и в управляющую компанию и в обслуживающую организацию. Кроме того, 4 визита было в управленческую компанию и обслуживающую и именно по поводу ливневки. Повысить статью Содержание на 5,4. Мы сделали на 6,4 % даже больше. Потому что мы заинтересованы провести дом в порядок», - комментирует говорит председатель совета дома № 45 по улице 50 лет СССР Людмила Алимбекова.

«По дому № 45 ремонт ливневой канализации запланирован до 30 сентября. Будут вскрываться стены, так как она в нише проходит. Подготовительные работы и в течение суток меняется труба, то есть железная труба вырезается и устанавливается полиэтиленовая труба», - сообщил директор ООО «Новостройка» Ямиль Кутлуев.

5 сентября

Это видео жители дома № 45 по улице 50 лет СССР сняли во время сильного ливня. По их словам, такую картину они наблюдают на протяжении двух лет.Во время дождей вода льется прямо из стены. Здесь образуется огромная лужа. Местные жителям, в том числе и пожилым, и детям приходится выходить по этой доске. При этом они рискуют совей жизнью.Зимой, после оттепели, талая вода замерзает и подъезд превращается в каток. Кроме того, в помещениях жилого дома всегда сыро.Причина потопа известна, но скрыта от глаз. Труба для отвода талых и дождевых вод, которая проходит внутри стены, износилась и дала течь. По словам людей, металлическую конструкцию не меняли с 1972 года, когда сдали дом. Горожане попросили управляющую компанию отремонтировать ливневку во всех подъездах жилого дома.В УЖХ Октябрьского района ответили, что в 2017 году ремонт ливневой канализации не предусмотрен. Эти работы будут произведены в 2018, но при условии, что местным жителям повысят тариф по статье "Содержание".В Управляющей компании заявили, что о проблеме знают. По их словам, в августе специалисты выезжали на место и составили акт о необходимости проведения таких работ. В течение одного месяца они пообещали отремонтировать ливневку.Если осень будет сухая, то до начала зимы стены и фундамент жилого дома успеют просохнуть. Если же нагрянут дожди, то в квартирах уфимцев сырость может сохраниться до следующего лета.