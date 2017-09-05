Дожди затапливают один из домов Уфы на протяжении двух лет

Если в 4 районах Уфы вчерашний ливень подтопил улицы и здания на полтора часа, то дом № 45 по улице 50-летия СССР дожди затапливают на протяжении двух лет. При этом, стихия атакует не через прохудившуюся крышу. Вода хлещет прямо из стен.Это видео жители дома № 45 по улице 50 лет СССР сняли во время сильного ливня. По их словам, такую картину они наблюдают на протяжении двух лет.
«Вся эта вода должна уходить в канализацию , а она уходит в подвал. Из-за этого у нас зимой такая сырость, потому что за осень и весну эта вода постоянно все размачивает фундамент, размачивает дом дает трещины», - говорит председатель совета дома № 45 по улице 50 лет СССР Людмила Алимбекова.
«Сам кирпич разрушается, соответственно стена может разрушаться. Куда вода уходит и фундамент разрушается мы не видим, не знаем. Боимся, чтобы дом не присел, не упал, не сложился как карточный домик и все», - рассказывает житель дома № 45 по улице 50 лет СССР Анас Габидуллин.
«Это мы все запротоколировали. Протокол собрания был представлен и в управляющую компанию и в обслуживающую организацию. Кроме того, 4 визита было в управленческую компанию и обслуживающую и именно по поводу ливневки. Повысить статью Содержание на 5,4. Мы сделали на 6,4 % даже больше. Потому что мы заинтересованы провести дом в порядок», - комментирует говорит председатель совета дома № 45 по улице 50 лет СССР Людмила Алимбекова.
«По дому № 45 ремонт ливневой канализации запланирован до 30 сентября. Будут вскрываться стены, так как она в нише проходит. Подготовительные работы и в течение суток меняется труба, то есть железная труба вырезается и устанавливается полиэтиленовая труба», - сообщил директор ООО «Новостройка» Ямиль Кутлуев.